খুলনায় যুবককে গুলি করে পালালো দুর্বৃত্তরা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:২৮ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
খুলনার মধ্য হরিণটানা এলাকায় রাজু (২৮) নামের এক যুবককে গুলি করে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাতে আজাদ মেম্বারের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাজুকে গুরুতর অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানোয়ার হুসেইন মাসুম বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু হয়েছে। অপরাধীদের ধরতে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

আরিফুর রহমান/এসআর

 

