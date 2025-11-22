সাদিক কায়েম
বৈষম্যহীন সাম্যের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চায় জামায়াত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি আবু সাদিক কায়েম বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী সন্ত্রাস-চাঁদাবাজমুক্ত বৈষম্যহীন সাম্যের বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে চায়; যেখানে থাকবে না ঘুস-দুর্নীতি-অনিয়ম।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলা জামায়াত আয়োজিত গণজমায়েতে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় তিনি চৌগাছা-ঝিকরগাছা আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. মোসলেউদ্দিন ফরিদের দাঁড়িপাল্লা মার্কায় ভূমিধস বিজয়ের প্রত্যাশা করেন।
সাদিক কায়েম ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লবের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরে শেখ হাসিনার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি জুলাই বিপ্লবে আহতদের চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তায় ডা. মোসলেউদ্দিন ফরিদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
তিনি বলেন, ডা. মোসলেউদ্দিন ফরিদকে ভূমিধস বিজয়ের মাধ্যমে চৌগাছা-ঝিকরগাছা আসনের গণমুখী উন্নয়নে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনমানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে হবে।
গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চৌগাছা-ঝিকরগাছা আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ডা. মসলেহ উদ্দিন ফরিদ তাকে নির্বাচিত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিনি সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি, ঘুস, দুর্নীতিমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণের পাশাপাশি সংসদীয় আসনে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখবেন বরে জানান।
উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শার্শা-১ আসনের জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা আজিজুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আরমান হোসেন, যশোর জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন বক্তব্য রাখেন।
গণজমায়েতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- মণিরামপুর-৫ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট গাজী এনামুল হক, ঝিকরগাছা উপজেলা জামায়াতের সাবেক আমির মাওলানা আসাদুল আলম, সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসাইন, জেলা জমায়েতের আমির মাওলানা হাবিবুর রহমান, উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমির হারুন অর রশিদ, উপজেলা সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম খান, জামায়াতের ঝিকরগাছা পৌর আমির আব্দুল হামিদ, যুব বিভাগের সভাপতি অ্যাডভোকেট আবেদুর রহমান প্রমুখ। এ সময় জামায়াতে ইসলামী ঝিকরগাছা উপজেলা শাখার পাশাপাশি যুব ও মহিলা বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মিলন রহমান/ইএ