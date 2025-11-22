  2. দেশজুড়ে

সুনামগঞ্জে মুরগি চুরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১৫

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:৩৬ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জে মুরগি চুরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১৫
ছাতক থানা/ফাইল ছবি

সুনামগঞ্জের ছাতকে মুরগি চুরিকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ১৫ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাতে উপজেলার দরারপাড় গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ছাতক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাতে ছাতকের দক্ষিণ খুরমা ইউনিয়নের দেওগাঁও গ্রামের বাসিন্দা নাহিদ মিয়া (২০) একই ইউনিয়নের দরারপাড় গ্রামের আবু বক্করে (৩৫) বাড়ি থেকে একটি দেশি মুরগি চুরি করে নিয়ে যান। এতে মুরগির মালিক আবু বক্কর ক্ষুব্ধ হয়ে নাহিদের বাড়িতে গিয়ে মুরগি চুরির বিষয়টি জানতে চান। এ সময় নাহিদের ভাইয়েরা আবু বক্করকে আটক করে রাখেন।

পরে আবু বক্করের পরিবার ও প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করতে গেলে লাঠিসোটা নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এতে দুই পক্ষের ১৫ জন আহত হন। পরে ছাতক থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনে এবং স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে কৈতক সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান।

লিপসন আহমেদ/ইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।