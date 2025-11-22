ময়মনসিংহে ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনা আদালতে স্বীকার করলেন যুবক

ময়মনসিংহে ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনা আদালতে স্বীকার করলেন যুবক
ময়মনসিংহে ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনা আদালতে স্বীকার করেছেন মো. সোহেল মাহমুদ (২৬) নামের এক যুবক। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেফতার মো. সোহেল মাহমুদ মহানগরীর শম্ভুগঞ্জ এলাকার আব্দুল হালিমের ছেলে। তিনি নগরীর র্যালি মোড় এলাকায় ভাড়া বাসায় বসবাস করেন।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন।
তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সোয়া দুইটার দিকে পাটগুদাম ব্রিজ মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে সোহেল মাহমুদকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিশেষ ক্ষমতা আইনে নাশকতার মামলায় গ্রেফতার সোহেলকে পরদিন শুক্রবার বিকেলে ময়মনসিংহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হয়। এ সময় ট্রেনের বগিতে আগুন দেওয়ার ঘটনায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়ে সোহেল বলেন তিনিসহ আরও তিন চারজন মিলে ট্রেনের বগিতে আগুন দিয়েছে। পরে বিচারকের নির্দেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে বুধবার (১৯ নভেম্বর) ভোর সোয়া ৪টার দিকে নগরীর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন বাঘমারা রেলক্রসিংয়ের পাশে ওয়াশপিটে দাঁড় করানো ট্রেনে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। আগুন জ্বলছে দেখতে পেয়ে টহলরত রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর (আরএনবি) সদস্যরা কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। তবে এর আগেই ট্রেনের ২৭-৩২ নম্বর সিট পুড়ে যায়। পরে সকাল ৬টায় ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে নেত্রকোনার জারিয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনটি ছেড়ে যায়। এ ঘটনায় ওই দিনই রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী ময়মনসিংহের হাবিলদার মাসুদ রানা বাদি হয়ে রেলওয়ে থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা করেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমআরএম