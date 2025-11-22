  2. দেশজুড়ে

এটিএম মাসুম

গণভোটের দাবি উপেক্ষা করে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়

প্রকাশিত: ০৮:৩৪ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মাসুম বলেছেন, গণভোট আমাদের নিশ্চিত করতেই হবে এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই গণভোট নিতে হবে। এটা বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের জোরালো দাবি। এই দাবি উপেক্ষা করে আপনি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবেন না, জনগণ এটা মেনে নিবে না।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) কুমিল্লা নগরীর একটি পার্টি সেন্টারে দক্ষিণ জেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন।

এটিএম মাসুম বলেন, আমরা উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চেয়েছিলাম। যদি হতো তাহলে এ দেশের মানুষ ৫৪ বছরের বঞ্ছনা থেকে মুক্তি লাভ করতো। বর্তমান সরকার কোনো অপশক্তির ফাঁদে পা দিয়ে শুধুমাত্র উচ্চ কক্ষে পিআর নিশ্চিত করলেন, নিম্ন কক্ষে পিআর বাদ দিয়ে দিলেন। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে মানুষ ভোটের মর্যাদা ফিরে পেতো।

এসময় জামায়াতের কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য অধ্যাপক লিয়াকত আলী ভুইয়া, ইসলামিক বক্তা ড. আবুল কালাম আজাদ বাশার, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ শাহজাহান, সেক্রেটারি ড. একেএম সৈয়দ সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী, সহকারী সেক্রেটারি ডা. আব্দুল মুবিন, মাহফুজুর রহমান, জামায়াত নেতা অধ্যক্ষ শফিকুল আলম হেলালসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

