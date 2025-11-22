উৎসবমুখর আয়োজনে ভৈরব নদে নৌকাবাইচ, হাজারো মানুষের ঢল

উৎসবমুখর আয়োজনে ভৈরব নদে নৌকাবাইচ, হাজারো মানুষের ঢল
যশোরের অভয়নগরে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে অভয়নগর স্পোর্টস ক্লাবের আয়োজনে নওয়াপাড়া ভৈরব নদে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
নৌকাবাইচকে ঘিরে সকাল থেকেই ভৈরব নদের দুই তীরে জড়ো হতে থাকে হাজারো উৎসুক জনতা। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই মিলে নদের পাড়ে তৈরি হয় এক আনন্দঘন পরিবেশ। ২টায় তালতলা খেয়াঘাট থেকে শুরু হয়ে নওয়াপাড়া ফেরিঘাট পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ পথজুড়ে অনুষ্ঠিত হয় এ প্রতিযোগিতা। দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মোট ৮টি নৌকা এ বাইচে অংশ নেয়। প্রতিযোগিতায় গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার ‘জয় মা কালী’ নৌকা প্রথম স্থান অর্জন করে। একই উপজেলার মোবাইল বাচারীর নৌকা দ্বিতীয় এবং মাগুরার ‘টাইগার’ নৌকা তৃতীয় হয়।
বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন প্রধান অতিথি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-৪ আসনের জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ও যশোর জেলা আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর অভয়নগর উপজেলার আমির সরদার শরীফ হুসাইন, উপজেলার সাবেক আমির অধ্যাপক মশিউর রহমান। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোল্যা মোহাম্মদ আশিকুজ্জামান ও অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আমান উল্লাহ সাদিক।
মিলন রহমান/এমএন/এমএস