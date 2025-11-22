  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে প্রার্থী রিভিউ চান বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা

প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
সিরাজগঞ্জ-৩ (রায়গঞ্জ-তাড়াশ) আসনে দলীয় প্রার্থী রিভিউয়ের দাবি জানিয়েছেন বিএনপির একাংশ নেতা-কর্মীরা। এ আসনের চারবারের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য প্রয়াত আব্দুল মান্নান তালুকদারের ছেলে রাহিদ মান্নান লেনিনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তারা। লেনিন বর্তমানে জেলা বিএনপির কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে রায়গঞ্জ উপজেলার ধুবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় তারা এ দাবি জানান। জনসভার আয়োজন করে ধুবিল ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠন। এতে ধুবিল ইউনিয়ন ছাড়াও উপজেলার কয়েক হাজার নারী-পুরুষ অংশ নেন।

এসময় তারা পুনর্বিবেচনা করে সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে রাহিদ মান্নান লেনিনকে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান। তার কয়েক হাজার কর্মী ও সমর্থকরা রিভিউয়ের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগানে জনসভা প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তোলেন। এর আগে নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জনসভায় দলে দলে যোগ দেন।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে রাহিদ মান্নান লেনিন বলেন, আমি আপনাদের কষ্টের কথা বুঝি। রায়গঞ্জ, তাড়াশ ও সলঙ্গাবাসীর দাবি, প্রাথমিক মনোনয়নের রিভিউ হোক। পুনর্বিবেচনা হোক।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের প্রত্যাশা আপনাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছায়নি। আপনারা এলাকায় আসুন, জনগণের ভাষা ও তাদের চাওয়াকে মূল্যায়ন করুন। নয়তো এ আসন হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আমরা কোনোভাবেই আসনটি হাতছাড়া করতে চাই না। জনগণের প্রত্যাশার মূল্যায়ন করে প্রার্থী তালিকা রিভিউ করুন, ইনশাআল্লাহ বিপুলভাবে এই আসনে বিজয় ছিনিয়ে আনবো।

ধুবিল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন মহরের সভাপতিত্বে জনসভায় সলঙ্গা থানা বিএনপির সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য হাসান ইমাম তালুকদার, সাবেক সহ-সভাপতি আঞ্জির খন্দকার, সলঙ্গা থানা যুবদলের আহ্বায়ক রাশেদুল হাসান পাপন, সদস্য সচিব শাহিন রেজা, রায়গঞ্জ উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইকবাল হোসেন, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাক সরকারসহ বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

