খুলনায় রাতের আঁধারে বিটুমিন ঢেলে সড়কে কার্পেটিং

খুলনায় রাতের আঁধারে বিটুমিন ঢেলে সড়কে কার্পেটিং
রাতের আঁধারে গোপনে বিটুমিন ঢেলে রাস্তায় কার্পেটিংয়ের কাজ করার ঘটনা ঘটেছে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায়। এ ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হওয়ায় কাজ বন্ধ করে দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও)। তবে পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী বলছেন, বিষয়টি সমাধান হয়ে গেছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, খুলনার পাইকগাছা পৌরসভার শিববাটি এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর অধীনে বায়তুর জামে মসজিদ থেকে টিটিসি কলেজ (অস্থায়ী আর্মি ক্যাম্প) পর্যন্ত প্রায় ৭০ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রায় ৭০০ মিটার সড়ক সংস্কারের কাজ চলছে। কিন্তু এ কাজে নিম্নমানের ইট খোয়া দিয়ে নিচের কাজ শেষ করে এখন রাতের অন্ধকারকে ঢাল বানিয়ে তড়িঘড়ি করে কার্পেটিংয়ের চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। আলো-ব্যারিকেড ও তদারকি না থাকায় ঠিকাদার ইচ্ছামতো কাজ করেছেন।
স্থানীয়রা বলেন, দিনে তেল দিলে ধরা পড়ে যাবে, তাই রাতে দেয়। হাজার হাজার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। এমন ফাঁকিবাজি করলে ছয় মাসও রাস্তাটা টিকবে না। এমনিতেই পাইকগাছার রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল। বাজেট আসে না। দুই একটা কাজ হয়। তাতেও লুটপাট হলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আর উন্নয়ন হবে না।
স্থানীয় বাসিন্দা মহিবুল্লাহ বলেন, এর আগেও দুই নাম্বার খোয়া দিয়ে এই রাস্তার কাজ হয়েছিল। ইউএনও দেখে গেছেন, পত্রপত্রিকায় নিউজ হয়েছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। আবার রাতের আধারে বিটুমিনের কাজ হচ্ছিলো।
আরেক বাসিন্দা তানভীর হোসেন বলেন, নিম্নমানের ইট দিয়ে আগে কাজ করেছে, এখন রাতে বিটুমিন ঢালছে। কোথাও পড়ছে, কোথাও পড়ছে না। অথচ কোনো কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল না। আমরা জানি রাতে কাজ করতে হলে থাকে কঠোর বিধি, কিন্তু তার কোনোটাই নেই।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একজন প্রকৌশলী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, রাতে কাজ করলে পর্যাপ্ত আলোকসজ্জা, ব্যারিকেড, সতর্কীকরণ সাইনবোর্ড, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও তদারকি প্রকৌশলীর উপস্থিতি দরকার। এছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু এসব বিধিনিষেধ না মানলে বুঝতে হবে এটা উন্নয়ন নয়, উন্নয়নের নামে দুর্নীতি।
সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার বাবু রাম এ বিষয়ে বলেন, পৌরসভার কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়েই কাজ হচ্ছিলো। তাদের উপস্থিতিতে কাজ শুরু হয়েছিল।
পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী নুর আহমদ জানান, আমাদের লোকজন ছিল। এটা ব্যস্ত এলাকা, তাই রাতে কাজ করা হচ্ছে। বিষয়টি আমার জানা আছে। এই কাজ বিকেলে করা হয়েছে। কাজ করতে করতে রাত হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি সমাধান হয়েছে বলে তিনি জানান।
ইউএনও মাহেরা নাজনীন বলেন, বিষয়টি জানার পর কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। রাতে কাজের অনুমতি দেওয়া হয়নি। কেন তারা এমন করলো তার জবাব দিতে হবে। তদন্তের পর কাজ শুরু করা হবে।
