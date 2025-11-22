  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে ছিঁড়ে পড়া তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

প্রকাশিত: ১১:০৬ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
কিশোরগঞ্জে ছিঁড়ে পড়া তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নুরু খান (৬০) ও ফজলু খান (৫৫) নামে আপন দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) ভোরে উপজেলার শাহেদল ইউনিয়নের গলাচিপা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, ভোরে বাড়ির পাশে গরুর জন্য খড় আনতে গিয়ে আগে থেকে ছিঁড়ে পড়ে থাকা বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হন বড় ভাই নুরু খান। তাকে বাঁচাতে দৌড়ে গেলে ছোট ভাই ফজলু খানও একই তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরে ঘটনাস্থলেই তাদের দুইজনের মৃত্যু হয়।

শাহেদল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফিরুজ উদ্দিন ও হোসেনপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা সুলতানা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দুই ভাইয়ের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাদের মরদেহ বর্তমানে হোসেনপুর থানায় রয়েছে।

