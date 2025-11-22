  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে সাংবাদিকদের ওপর হামলা: আরেক হামলাকারী শহিদ গ্রেফতার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জে জাগো নিউজের সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধিসহ তিন গণমাধ্যম কর্মীর ওপর অতর্কিত হামলা মামলার দ্বিতীয় আসামি শহিদ (৫৫) ওরফে সায়েদাবাদী শহিদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার (২২ নভেম্বর) ভোরে আসামির নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রায়হান।

তিনি বলেন, আমরা আজ ভোরে সাংবাদিকদের ওপর হামলা মামলার দ্বিতীয় আসামি শহিদকে গ্রেফতার করেছি। তাকে দুপুরে আদালতে পাঠানো হবে।

ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার জানান, হামলায় জড়িত বাকিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এর আগে গেলো (৫ নভেম্বর) বিকেলে ফতুল্লার গিরিধারা বউবাজার এলাকায় একটি অসহায় পরিবারের জমি দখল রাখার অভিযোগ অনুসন্ধানে যান জাগো নিউজের সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি মো. আকাশ, অনলাইন নিউজ পোর্টাল নিউজ নারায়ণগঞ্জের ক্যামেরাম্যান আবদুল্লাহ আল মামুন ও আরজু। সংবাদ কর্মীরা সেখানে যাওয়ার খবরে মুহূর্তেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন বিতর্কিত কৃষক দল নেতা শাহাদাতসহ তার সহযোগীরা। এসময় সংবাদ কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা করে তাদের গুরুতর আহত করা হয় এবং প্রায় আড়াই ঘণ্টা একটি কারখানায় আটকে রেখে দফায় দফায় নির্যাতন চালানো হয়। পরবর্তীতে অপর সংবাদকর্মীদের সহায়তায় তারা মুক্ত হন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী আকাশ বাদী হয়ে মামলা দায়ের করলে পুলিশ আসামি শাহাদাতকে আদালতে সোপর্দ করে।

মো. আকাশ/এফএ

