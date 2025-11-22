বিএনপির রাজনীতি রংধনুর মতো: এ্যানি

বিএনপির রাজনীতি রংধনুর মতো: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব ও লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, বিএনপির রাজনীতিতে সব ধর্মের প্রতি সম্মান আছে, এটা একটা রংধনুর মতো। এই দেশে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-মুসলমান, পাহাড়ি ও আদিবাসী সবাই বসবাস করি। সবাই আমরা বাংলাদেশি, এটাই বিএনপির রাজনীতি। এ রাজনীতি জিয়াউর রহমান দিয়ে গেছেন। খালেদা জিয়া নেতৃত্ব দিয়েছেন, এখন তারেক রহমান নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাতে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার সমসেরাবাদ জোড় দিঘীরপাড় এলাকার মহাদেব মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বেগম খালেদা জিয়া বিগত আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে অনেকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নির্যাতিত হয়ে তারেক রহমান দেশের বাহিরে আছেন, খুব শিগগিরই দেশে ফিরবেন।
তিনি আরও বলেন, দেশে একটি স্বাভাবিক সুন্দর একটি নির্বাচন হবে। নিয়মতান্ত্রিক, নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে, সবাই অংশগ্রহণ করবে।
এসময় জেলা ওলামা দলের সভাপতি শাহ মো. এমরান, মহাদেব মন্দিরের সভাপতি পান কৃষ্ণ দাস, সাধারণ সম্পাদক পংকজ দাস, বিএনপি নেতা মহিন উদ্দিন ও শ্রমিক দল নেতা নাজমুল হাসান শ্যামল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
কাজল কায়েস/এমএন