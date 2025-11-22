সিলেটে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়লেও দাম চড়া

সিলেটে শীতকালীন সবজির সরবরাহ বাড়লেও দাম চড়া
সিলেটের বাজারে বেড়েছে শীতকালীন সবজির সরবরাহ। প্রায় প্রতিটি বাজারেই ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, টমেটো, গাজর, নতুন আলুসহ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নানা রকম শীতকালীন সবজির দেখা মিলছে। কিন্তু দাম এখনও চড়া। এমনকি এই মৌসুমে এসেও অনেক সবজির দাম বাড়ছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সিলেট নগরীর বিভিন্ন বাজার সরজমিনে ঘুরে দেখা যায়, প্রতিকেজি শিম বিক্রি হচ্ছে ১০০-১২০ টাকা। যা গত সপ্তাহে ছিল ৭০-৮০ টাকা। ফুলকপি বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়, আগের সপ্তাহে ছিল ৭০ টাকা। অর্থাৎ অনেক সবজির দাম এখনও বাড়ছে। তবে কিছু কিছু সবজির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।
শনিবার নগরীর বন্দরবাজার এলাকায় দেখা গেছে, প্রতিকেজি টমেটো বিক্রি হচ্ছে ১২০ টাকায়, করলা ৮০ টাকায়, বাঁধাকপি ৫০ টাকা, শসা ৭০ টাকা, লাউ প্রতি পিস ৮০ টাকা।
তাছাড়াও প্রতিকেজি গাজর বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়, বেগুন ৬০ টাকা, মুলা ৬০, পটল ৭০ টাকা, কচুমুখী ৬০-৭০ টাকা এবং ধনেপাতা ১৫০–১৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে।
বাজারে কেনাকাটা করতে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘শীতকাল এলেই তো সবজির দাম কমার কথা। কিন্তু এখন উল্টো। বাজারে এলে মনে হয় সব কিছুর দামই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে।’
একই বাজারে সবজি বিক্রেতা রশিদ মিয়া বললেন, ‘নতুন মৌসুমের সবজি আসতে শুরু করেছে ঠিকই, কিন্তু সরবরাহ এখনো পুরোপুরি বাড়েনি। কয়েক দিনের মধ্যেই দাম কমে যাবে।’
ব্যবসায়ী সামছুল আলম বলেন, শীতের প্রথম দিকে সবসময়ই সবজির দাম একটু বেশি থাকে। জমিতে ফলন পুরোপুরি না আসা পর্যন্ত বাজার পুরোপুরি স্থির হয় না।
আহমেদ জামিল/এমএন