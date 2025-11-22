পাবনা
বিএনপি কার্যালয়ে ককটেল বিস্ফোরণ, আ’লীগের ৩৬ নেতাকর্মীর নামে মামলা
পাবনার ফরিদপুরে বিএনপি কার্যালয়ে ককটেল নিক্ষেপ, গুলিবর্ষণ ও ভাঙচুরের ঘটনায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ৩৬ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত পরিচয় ৩০ থেকে ৪০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) ফরিদপুর পৌর ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জামাল উদ্দিন বাদী হয়ে এই মামলাটি দায়ের করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাকিউল আজম। তিনি বলেন, উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় ৩৬ দুষ্কৃতকারীর নামে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতারের চেষ্টা করছে।
এর আগে ফরিদপুর উপজেলা সদরের থানা পাড়া এলাকায় অবস্থিত ফরিদপুর উপজেলা বিএনপির কার্যালয় লক্ষ্য করে গত বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাত ১২টার পর কোনো এক সময়ে ককটেল নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করা হয়। ককটেলের আঘাতে অফিসের দরজা ভেঙে গেলে ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালানো হয়। পরে সকালে বিএনপির নেতাকর্মী ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি অবিস্ফোরিত ককটেল ও একটি গুলির খোসা উদ্ধার করে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/কেএইচকে/জেআইএম