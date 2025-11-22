  2. দেশজুড়ে

নীলফামারীতে পাখি শিকাররোধে বিলবোর্ড স্থাপন

প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
নীলফামারীতে পাখি শিকাররোধে বিলবোর্ড স্থাপন

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে পাখি শিকাররোধে সচেতনতামূলক বিলবোর্ড স্থাপন করেছে সেতুবন্ধন যুব উন্নয়ন সংস্থা। শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই বিলবোর্ডগুলো স্থাপন করা হয়।

পাখিসহ সব বন্যপ্রাণী শিকার, হত্যা, লালন-পালন, ক্রয়-বিক্রয় বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বলিত সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্নস্থানে বিলবোর্ডগুলো স্থাপন করা হয়েছে।

পাখিদের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিতের লক্ষে অরাজনৈতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেতুবন্ধন যুব উন্নয়ন সংস্থা ২০১৩ সাল থেকে এ কাজ করে যাচ্ছে।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা, সেতুবন্ধন যুব উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলমগীর হোসেন ও সংগঠনের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

