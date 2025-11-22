  2. দেশজুড়ে

গাইবান্ধা-১

প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ বিএনপির একাংশের

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম জিয়া মোহাম্মদ আলীর পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।

শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. আরেফিন আজিজ সরদার সিন্টুর নেতাকর্মী-সমর্থকরা এ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

বিক্ষোভ মিছিলটি সুন্দরগঞ্জ উপজেলা শহরের ডিডাব্লিউ সরকারি কলেজ থেকে বের হয়ে প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে স্বাধীনতা চত্বরে এসে শেষ হয়। সেখানে সমাবেশ করেন তারা।

উপজেলার দহবন্দ ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক সাখাওয়াত হোসেন বাদশার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সুন্দরগঞ্জ পৌর বিএনপি যুগ্ম-আহ্বায়ক ও সাবেক কাউন্সিলার জামিউল ইসলাম জমু, যুগ্ম-আহ্বায়ক মোশতাক আহমেদ, জেলা জিয়া মঞ্চের আহ্বায়ক মাহামুদুল হাসান সিদ্দিক মুসা, মহিলাদের নেত্রী মোছা. বিউটি বেগম, দহবন্দ ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. মোশাররফ হোসেন, বিএনপি নেতা মো. মন্টু মিয়া ও মাইদুল ইসলাম বাবু প্রমুখ।

এসময় তারা বলেন, ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম এলাকায় থাকেন না। তিনি সবসময় ঢাকায় থাকেন। সেখানে তিনি তার ডাক্তারি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। দরকারে কখনো তাকে কাছে পাই না আমরা। আমরা চাই, তাকে যেন দ্রুত সময়ে মধ্যে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়। তৃণমূলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান প্রার্থী পরিবর্তন করে সিন্টু ভাইকে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন দিতে হবে।

তারা আরও বলেন, আগামীর রাজনৈতিক সংগ্রামকে গতিশীল করতে, দলকে সুসংগঠিত রাখতে এবং সুন্দরগঞ্জে বিএনপিকে শক্তিশালী অবস্থানে ফেরাতে তৃণমূল যাকে সমর্থন করছে, তাকে প্রার্থী করা ছাড়া বিকল্প নেই।

বক্তারা অভিযোগ করেন, ডা. জিয়া মনোনয়ন পাওয়ার পরও সুন্দরগঞ্জের মাঠে সক্রিয় নন। এলেও তিনি দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না এবং কাউকে সঙ্গে নিয়ে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমও পরিচালনা করেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন জনবিচ্ছিন্ন নেতা।

আনোয়ার আল শামীম/কেএইচকে/জেআইএম

