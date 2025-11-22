  2. দেশজুড়ে

দক্ষ জনবল সংকটে খুলনার নতুন কারাগার

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ০৫:৫৪ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
দক্ষ জনবল সংকটে খুলনার নতুন কারাগার

চলতি মাসেই ১০০ বন্দি নিয়ে যাত্রা শুরু হয় খুলনার নতুন কারাগারের। শহরের অদূরে নির্মিত আধুনিক এ কারাগারে বন্দিদের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ সুবিধা। রাখা যাবে প্রায় চার হাজার বন্দি। তবে দক্ষ জনবলের সংকটে কারাগার পরিচালনা কিছুটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, খুলনা নগরীর বাইপাস সড়কে প্রায় ৩০ একর জমির ওপর গণপূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে নতুন কারাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এতে পরিকল্পনা অনুযায়ী ৪ হাজার বন্দি থাকতে পারবে। বর্তমানে প্রথম প্রকল্পে ২ হাজার বন্দি রাখার অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। পরে প্রয়োজন পড়লে পৃথক প্রকল্প নিয়ে অন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। নতুন কারাগারে বন্দিদের জন্য আছে অনেক সুযোগ সুবিধা। নতুন কারাগার সংশোধনাগার হিসেবেও কার্যক্রমে থাকবে। কিন্তু দক্ষ জনবল না থাকায় নতুন কারাগারে পুরাতন কারাগার থেকে বন্দি স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না এখনই। এজন্য ধাপে ধাপে জনবল প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হচ্ছে।

খুলনা কারাগার সূত্রে জানা গেছে, চলতি মাসের পহেলা নভেম্বর পুরোনো কারাগার থেকে ১০০ জন কয়েদিকে নতুন কারাগারে নেয়া হয়। পরে আরও ৪০ কয়েদিকে নতুন কারাগারে নেওয়া হয়। রোববার (২৩ নভেম্বর) খুলনা জেলার পাইকগাছা এবং কয়রা উপজেলার ৮০ কয়েদিকে নতুন কারাগারে নেওয়া হবে।

এছাড়া কারাগারের নিরাপত্তা কার্যক্রমে ৮০ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। নতুন করে আরও ১০ জনকে প্রশিক্ষণ দিতে রাজশাহী পাঠানো হয়েছে। ধাপে ধাপে প্রশিক্ষিত জনবল কারাগারে সংযুক্ত করা হচ্ছে।

খুলনা কারাগারের জেলার মুনীর হুসাইন বলেন, দক্ষ জনবল সংকটে নতুন কারাগারের কার্যক্রম পরিচালনা করা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়েছে। ৮০ কারারক্ষী দিয়ে ১৪০ জন কয়েদিকে পাহারা দেওয়া হচ্ছে। দক্ষ জনবলের প্রয়োজন। এজন্য কারা প্রশাসন থেকে ১০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য রাজশাহীতে পাঠানো হয়েছে। আসামাত্রই তাদের নতুন কারাগারে পাঠানো হবে।

তিনি আরও বলেন, পুরোনো কারাগারটি চালু থাকবে। সেখানে খুলনা মেট্রোপলিটন এলাকার কয়েদি এবং হাজতিরা থাকবে।

আরিফুর রহমান/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।