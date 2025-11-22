জাতীয় নির্বাচনের আগেই গণভোট চাইলেন এটিএম আজহারুল
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই গণভোটের দাবি জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও রংপুর-২ (বদরগঞ্জ-তারাগঞ্জ) আসনের মনোনীত প্রার্থী এটিএম আজহারুল ইসলাম।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে বদরগঞ্জে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি দাবি জানান।
এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, আমরা রাজনৈতিক দলগুলো সবাই স্বাক্ষর করেছি। আমরা মনে করি, গণভোট হলে অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেহেতু গণভোটে আমরা সবাই রাজি হয়েছি, তাহলে কেন গণভোট জাতীয় নির্বাচনের আগেই হবে না এবং করলে সমস্যাটা কী? জাতীয় নির্বাচনের আগেই যেন গণভোট করা হয়।
জামায়াতের এই নেতা বলেন, আমরা সব সময় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দাবি করে আসছি। এখনো প্রশাসনের অনেক আছেন, যারা বিশেষ একটি দলের পক্ষে কাজ করেন। সরকারি চাকরি যারা করেন তারা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করলে এবং এটা অব্যাহত থাকলে আমার এলাকায় লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকবে ইনশাল্লাহ।
নির্বাচিত হলে দুর্নীতিমুক্ত থাকবো জানিয়ে এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, আমি সব জায়গায় বলেছি, যদি এমপি হতে পারি তাহলে সরকারি-বেসরকারি বরাদ্দ আনবো। ক্ষমতায় গেলে সরকারি বরাদ্দের একটি টাকাও আমার পেটে ঢুকবে না ইনশাল্লাহ।
এ সময় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাটি দুই উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে সাহাপুর মাঠে গিয়ে শেষ হয়।
জিতু কবীর/জেআইএম