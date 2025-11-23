ভোলা-বরিশাল সেতুর দাবিতে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ মিছিল
ভোলা-বরিশাল সেতু দ্রুত নির্মাণের দাবিতে ভোলায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শহরের খলিফা পট্টি মসজিদের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়। পরে শহরের প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয় মিছিলটি।
এসময় বিক্ষোভকারীরা দ্রুত সময়ের মধ্যে ভোলা-বরিশাল সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জোর দাবি জানান।
বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, ভোলা শহর শাখার ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন, সেক্রেটারি মো. হাসনাইন আহমেদ, পৌর ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
জুয়েল সাহা বিকাশ/কেএইচকে/জেআইএম