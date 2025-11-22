ঝিনাইদহ সীমান্তে নারী শিশুসহ আটক ১৩
ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে নারী শিশুসহ ১৩ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকালে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীন বাঘাডাঙ্গা ও বেনীপুর বিওপির বিজিবি সদস্যরা পৃথক অভিযান চালায়। এসময় অবৈধভাবে সীমান্ত পারাপারের অভিযোগে ১৩ জনকে বিজিবি আটক করে। আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে। আটক তিন পুরুষকে মহেশপুর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
আটকরা হলেন- মহেশপুরের তালশা গ্রামের এনামুল মণ্ডলের ছেলে সাজিদুল মন্ডল (১৮), টাঙ্গাইল সদর উপজেলার বার্তা গ্রামের মিনহাজের ছেলে রাব্বি হোসেন (২১) ও একই জেলার কালিহাতি থানার খরশিলা গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে মো. রাব্বি (২৫)।
মহেশপুর থানার ওসি নজরুল ইসলাম জানান, আটক তিনজন পুরুষকে মামলার মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।
শাহজাহান নবীন/কেএইচকে/জেআইএম