সাদিক কায়েম
যারা টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চায় তাদের ঠাঁই দেশে হবে না
আগামী নির্বাচনে যারা টাকা দিয়ে ভোট কিনতে চায় দেশে তাদের ঠাঁই হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাটে উন্নয়ন ফোরামের আয়োজনে ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।
ভিপি কায়েম বলেন, সীমান্তে গত ১৭ বছরে দিল্লির দালালরা শত শত নিরপরাধ মানুষকে গুলি করে মেরেছে। তাদের এসব কর্মকাণ্ড আর মেনে নেওয়া হবে না। এসব কর্মকাণ্ডের বিচার করা হবে।
তিনি আরও বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশের যুবকরা বেকার থাকবে না। দেশের উন্নয়ন হবে। মানুষ শান্তিতে থাকবে।
অনুষ্ঠানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-০৩ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নুরুল ইসলাম বুলবুল, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সোহান মাহমুদ/এএইচ/জেআইএম