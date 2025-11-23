  2. দেশজুড়ে

মেহেরপুরে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ২০ কিমিজুড়ে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
মেহেরপুরে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ২০ কিমিজুড়ে মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে ২০ কিলোমিটারজুড়ে মানববন্ধন করেছেন জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকরা।

শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে গাংনী উপজেলার আকুবপুর থেকে গাড়াডোব পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সী মানুষ এ মানববন্ধনে অংশ নেয়।

মানববন্ধনে প্রার্থী পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

বিকেল থেকে এলাকার বিপুল সংখ্যক নারী, পুরুষ সড়কের পাশে প্ল্যাকার্ড নিয়ে মানববন্ধনে অংশ নেয়।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন- গাংনী উপজেলা বিএনপি সভাপতি আলফাজ উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

