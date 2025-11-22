  2. দেশজুড়ে

বন্ধের একদিন পর আখাউড়া দিয়ে মাছ রফতানি শুরু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৮:৪১ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
বন্ধের একদিন পর আখাউড়া দিয়ে মাছ রফতানি শুরু

জটিলতা কাটিয়ে বন্ধের একদিন পর আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে মাছ রফতানি শুরু হয়েছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে মৎস্য বিভাগের সনদ জটিলতা দূর হওয়ায় মাছ রফতানি শুরু করেন ব্যবসায়ীরা।

আখাউড়া স্থলবন্দরের মাছ রফতানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ফারুক মিয়া জানান, মৎস্য বিভাগের সনদ অনলাইন হওয়া শনিবার দুপুর থেকে মাছ রফতানি শুরু হয়েছে। দুপুরের পর থেকে বন্দর দিয়ে ১৩ ট্রাকে রুই, কাতল, পাঙ্গাস, পাবদাসহ দেশীয় প্রজাতির ৬০ টন হিমায়িত মাছ ভারতে গেছে। যার বাজার মূল্যে দেড় লাখ মার্কিন ডলার।

আখাউড়া উপজেলা মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. রেজাউল জানান, ‘অনলাইন সার্টিফিকেটের সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানা ছিলো না। বৃহস্পতিবার অনলাইনে সার্টিফিকেট দেওয়ার কোড পাই। এর পরই অনলাইন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় মাছ রফতানিকারদের। এর আগে ম্যানুয়ালিভাবে রফতানি হলেও গত ১৩ নভেম্বর মৎস্য বিভাগকে অনলাইন সনদ করার নির্দেশনা দেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। তবে মৎস্য অধিদপ্তর এটি না করায় বৃহস্পতিবার থেকে বিল অব এন্ট্রি করতে পারছেন না রফতানিকারকরা। ফলে বন্ধ ছিল মাছ রফতানি।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।