আ’লীগের আমলে যারা টাকা লুটপাট করছে তারাও শিক্ষিত ছিলো
ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে যারা টাকা লুটপাট করছে এই মানুষগুলোও শিক্ষিত ছিল। বুয়েটসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পড়েছেন তারা। অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপিও ছিল। কিন্তু তারা এ দেশের মানুষের কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করেছে।
তিনি বলেন, যে টাকা তারা লুটপাট করেছে, তা দিয়ে বাংলাদেশের ৮ বছরের বাজেট হয়ে যেত। ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে আট বছরের বাজেটের সমপরিমাণ টাকা তারা লুটপাট করেছে।
শনিবার ( ২২ নভেম্বর) বিকালে উপজেলার মুড়াপাড়া সরকারি কলেজ অডিটোরিয়ামে ছাত্রশিবির আয়োজিত ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রামে তিনি এসব কথা বলেন।
নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, লুটপাট হওয়া এই টাকা যদি এ দেশে ইনভেস্ট করা হতো, ইকোনমিক জোন তৈরি করা হতো তাহলে যুবক শ্রেণির মধ্যে চাকরি নিয়ে আর এতো হাহাকার তৈরি হতো না। দক্ষ শ্রমিক তৈরি করে আমরা তাদের বিদেশে পাঠিয়ে দিয়ে কোটি কোটি টাকা রেমিট্যান্স আয় করতে পারতাম। দেশটা স্বনির্ভরশীল উন্নত দেশে পরিণত হতো।
তিনি বলেন, তরুণদেরকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য চাঁদাবাজি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। আমরা আগামীর বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। প্রত্যেকেই দাসত্বের জীবন থেকে বের হয়ে একেকজন আত্মপ্রত্যয়ী, স্বনির্ভরশীল মানুষ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
কলেজ তত্ত্বাবধায়ক ইমরান হাসান তুহিনের সঞ্চালনায় ও জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মোহাম্মদ আকরাম হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি হাফিজুর রহমান, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরোলজিস্ট ডা. রাশেদুন্নবী খান, অ্যাডভোকেট ইসরাফিল হোসাইন প্রমুখ।
