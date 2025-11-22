  2. দেশজুড়ে

গর্ভবতীদের জন্য বিনামূল্যে গাড়ি চালু করলেন এমপি প্রার্থী রায়হান

প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের চরভদ্রাসন উপজেলার এমকে ডাঙ্গী গ্রামে অসহায় ও গরিব গর্ভবতী মায়েদের জরুরি মুহূর্তে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে বিনামূল্যে গাড়ি সেবা চালু করেছেন ফরিদপুর–৪ (সদরপুর–ভাঙ্গা–চরভদ্রাসন) আসনের স্বতন্ত্র এমপি প্রার্থী মুফতি রায়হান জামিল।

মানবিক এই উদ্যোগের কথা এলাকাবাসীকে জানাতে এমকে ডাঙ্গী মাদ্রাসা ও ম্যাজিস্ট্রেট বাড়ি মসজিদের সামনে দেওয়ালে লিখে সেবা কার্যক্রমের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়, প্রসবসংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতিতে যারা হাসপাতালে পৌঁছাতে সমস্যায় পড়েন, সেই গরিব গর্ভবতী নারীদের জন্য ২৪ ঘণ্টা বিনামূল্যে গাড়ি চলাচল করবে। আপাতত একটি গাড়ি দিয়ে সেবা শুরু হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য চালকের ফোন নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে। চরভদ্রাসন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশাপাশি প্রয়োজনে ফরিদপুর সদর হাসপাতালেও রোগী নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

স্থানীয় বাসিন্দা রেফায়েদুল ইসলাম সাজু বলেন, গ্রামীণ এলাকায় পরিবহন সংকটের কারণে অনেক সময় গর্ভবতী নারীরা ঝুঁকিতে পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে বিনামূল্যের এ গাড়ি সেবা যেন আশীর্বাদ। যদিও এখনো কেউ সেবা গ্রহণ করেননি, তবে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং মানবিক এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আমাদের এলাকায় আগে কেউ এমন উদ্যোগ নেয়নি।

মুফতি রায়হান জামিল বলেন, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো তার নৈতিক দায়িত্ব। আধুনিক সময়ের বাড়তি ব্যয়ের চাপে দরিদ্র মানুষের কষ্ট লাঘবে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী এই সেবাটি চালু করেছেন।

তিনি বলেন, ভবিষ্যতে ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসনের প্রতিটি গ্রামে এ সেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

এর আগেও নানা মানবিক কার্যক্রমে আলোচনায় ছিলেন রায়হান জামিল। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ১০ টাকায় ইলিশ, ৩০ নভেম্বর ১ টাকা দরে গরুর মাংস এবং ১১ জুলাই ২ টাকা কেজিতে চাল বিতরণ করে তিনি ব্যাপক সাড়া ফেলেন। এছাড়া নির্বাচনী গেট-ব্যানার ভাঙচুরের প্রতিবাদে ঝাড়ু হাতে মিছিল করা এবং গভীর রাতে চাল-ডাল মাথায় নিয়ে দরিদ্র মানুষের ঘরে পৌঁছে দেওয়াসহ নানা কাজে আলোচনায় উঠে আসেন তিনি।

