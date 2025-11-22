  2. দেশজুড়ে

মুফতি রেজাউল করীম

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৩ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (চরমোনাই পীর) বলেছেন, ক্ষমতার মসনদে বসে যারা টাকা পাচার করে, তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হবে। দেশের সাধারণ মানুষের শ্রম ও পরিশ্রম, কৃষকের ঘাম ঝরানো অর্থ এবং প্রবাসীদের রেমিট্যান্সে রাষ্ট্র চলে। অথচ ক্ষমতার চেয়ারে বসে একটি শ্রেণি এ দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে বরগুনা পৌরশহরের সাহা পট্টি সিদ্দিক স্মৃতি মঞ্চে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন তিনি।

রেজাউল করীম বলেন, টাকা কামাই করি আমরা, আর ওরা ক্ষমতার চেয়ারে বসে পাচার করে। কৃষক, রিকশাওয়ালা ভাইয়ের রোদে পুড়ে চামড়া কালো হয়ে যাওয়া উপার্জন সরকারি ফান্ডে জমা হয়। বিদেশে ভাইদের রেমিট্যান্সের টাকার মাধ্যমে দেশ চলে, আর ওরা ক্ষমতার মসনদে বসে আমাদের মেহনতি টাকা বিদেশে পাচার করে।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, দেশে এখনও হত্যার বিচার না পাওয়া মা-বাবার কান্না থামেনি। আয়না ঘরের মতো আইয়্যামে জাহেলিয়াতের বর্বরতা জাতি দেখেছে। আমাদের উপার্জন করা অর্থ পাচার করে বিদেশে বাড়ি বানানোর ঘটনাও জাতি দেখেছে। এর পরিবর্তন আমাদেরকেই করতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ দেখেছে, বিএনপি দেখেছে এবং জাতীয় পার্টিও দেখেছে, শুধু ইসলামকে দেখেনি। ইসলামকে ক্ষমতায় নেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে তারা এখন রাতদিন অপেক্ষা করছে। ইসলামের পক্ষের বাক্সে ভোট দিয়ে তারা ইসলামকে বিজয় করবে।

তিনি জনসভায় উপস্থিত নারী-পুরুষের উদ্দেশে বলেন, আমরা চোরদের সহযোগী হতে চাই না। টাকা পাচারকারীদের সহযোগী হতে চাই না। যারা বিদেশিদের দালালি করে আমাদের দেশকে জিম্মি করতে চায়, বিদেশি সেই শিকল জড়িয়ে আমাদের আটকে রাখতে চায়; তাদেরকে আর ক্ষমতায় দেখতে চাই না। যদি আপনারা আমাদের বিজয় দেখতে চান তাহলে বরগুনার দুইটি আসনের মনোনীত প্রার্থীকেই বিজয়ী করতে হবে। আল্লাহর রহমতে তাহলে আর কাউকে চাঁদা দিতে হবে না। কেউ আর চাঁদাবাজি করার সুযোগ পাবে না।

জনসভায় ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ বরগুনা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুশ শাকুরের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ বরগুনা জেলা শাখার সভাপতি ও বরগুনা-২ আসনের মনোনীত প্রার্থী মুফতি মিজানুর রহমান কাসেমী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ বরিশাল বিভাগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ বরগুনা জেলা শাখার প্রধান উপদেষ্টা ও বরগুনা-১ আসনের মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মাহমুদুল হোসাইন অলিউল্লাহ।


নুরুল আহাদ অনিক/কেএইচকে

