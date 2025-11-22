২০ গরু জবাই করে তারেক রহমানের জন্মদিন পালন
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া মাহফিল শেষে ২০টি গরু জবাই করে সাধারণ মানুষদের আপ্যায়ন করা হয়েছে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) উপজেলার সোন্দ্রম গ্রামে তারেক রহমান ও খালেদা জিয়ার সুস্থতা ও কল্যাণ কামনায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এটিএম মিজানুর রহমান।
দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাহরিকে খতমে নবুয়াত বাংলাদেশের আমির জৈনপুরের পীর ড. সাইয়েদ এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী। এ সময় তিনি বলেন, ১৬ বছর ফ্যাসিবাদ নির্যাতন করেছে দুর্নীতি করেছে। গোস্ত খেয়ে হাড্ডিটা রেখে গেছে। এখন যারা আছে তারা হাড্ডি চাটছে। আগে দুর্নীতি হতো বস্তাভর্তি টাকা দিয়ে, এখন হচ্ছে কিপটো কারেন্সিতে।
তিনি বলেন, আমি কেন গণভোট চাই না? এখন যে সনদ হয়েছে, স্বাক্ষরের আগে এক অবস্থা স্বাক্ষরের পরে আরেক অবস্থা। এই সনদ যদি গণভোটে পাস হয়, তাহলে জিয়াউর রহমানের সংযোজন করা সংবিধানের আল্লাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস থাকবে না। তাহলে এই গণভোট কি কোনো মুসলমান বিশ্বাস করতে পারে?
এনায়েত উল্লাহ আব্বাসী বলেন, ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান ১৯ দফা দাবির পক্ষে গণভোট করেছিলেন। সেই গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন হয়েছিল। সেখানে তিনি সংযোজন করেছিলেন-বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম। তিনি একটি ভালো কাজ করেছিলেন, তার জন্য দোয়া করি। এই কারণে আল্লাহ তাকে নাজাত বাসী করুক।
দোয়া মাহফিলে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা, বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ারও সুস্থতা ও কল্যাণ কামনায় দোয়া করা হয়। মাহফিল শেষে ২০ গরু জবাই করে মুসল্লিদের আপ্যায়ন করা হয়।
