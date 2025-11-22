ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ
৫ আগস্টের পর নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ২০০ জনকে হত্যা করেছে বিএনপি
জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেছেন, ৫ আগস্টের পরে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ২০০ জনের বেশি মানুষকে খুন করেছে বিএনপি। তারা তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখতে পারে না। তাহলে তারা দেশবাসীকে বা অন্যদের নিরাপত্তা কীভাবে দেবেন?
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ছাত্র-যুব উৎসব অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে এসে একটি দলের নেতা বলে গিয়েছেন, জামাতের ভোট মাত্র ৫-৬ শতাংশ। এ কথা তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও বলেছিল। কিন্তু আমাদের ভূমিধস বিজয় হয়েছে। এমন বিজয় চাঁপাইনবাবগঞ্জেও হবে। তখন তারা কী বলবেন?
তিনি বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসী জানিয়েছেন- ৫ আগস্টের আগে এখানকার মানুষ মাত্র একটি গ্রুপকে চাঁদা দিত। কিন্তু এখন নাকি চার গ্রুপকে চাঁদা দিতে হয়। এই চার গ্রুপের চাঁদা বন্ধ করতে হলে মো. নুরুল ইসলাম বুলবুলের বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠানে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-০৩ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নুরুল ইসলাম বুলবুল, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. জাহিদুল ইসলাম, ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সোহান মাহমুদ/কেএইচকে