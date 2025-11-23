সুন্দরগঞ্জে নাশকতার মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

সুন্দরগঞ্জে নাশকতার মামলায় ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার
নাশকতার মামলায় গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের কাপাসিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. মনজু মিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের সীচা বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার মো. মনজু মিয়া কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কাপাসিয়া ইউনিয়ন সহ-সভাপতি ও লালচামার গ্রামের মৃত কাজিম উদ্দিন সরকারের ছেলে।
কঞ্চিবাড়ী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মো. সেলিম রেজা বলেন, গোপন সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে মো. মনজু মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে গাইবান্ধা সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
গাইবান্ধা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুল ইসলাম তালুকদার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গাইবান্ধা জেলা বিএনপির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর ও আগুনের ঘটনার মামলায় তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে ওই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। রোববার আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে।
আনোয়ার আল শামীম/ইএ