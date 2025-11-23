তারেক রহমান জনগণের আশা-ভরসার প্রতিচ্ছবি: প্রিন্স
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান জনগণের আশা-ভরসার প্রতিচ্ছবি বলে মন্তব্য করেছেন দলটির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স।
তিনি বলেন, তৃণমূলের মাটিতে শেকড় গেঁথে জাতীয় রাজনীতির শীর্ষ পর্যন্ত এক অদম্য যাত্রায় তারেক রহমান পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। জনপ্রত্যাশা ধারণ করে নতুন বাংলাদেশ গড়বেন, যেখানে হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা থাকবে না; থাকবে ঐক্য, সম্প্রীতি, উন্নয়ন, সমৃদ্ধির ইতিবাচক রাজনীতি। গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লড়াইয়ে তার দূরদর্শিতা, কৌশল ও আধুনিক রাজনীতির মডেল জাতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি করেছে নতুন গতিপথ।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলার স্বদেশী ইউনিয়নের ঘাঁসিগাও বাজারে গণসংযোগ শেষে ঘাসিগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
প্রিন্স বলেন, বিএনপি উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে, উন্নয়ন নিয়ে রাজনীতি করে না। ক্ষমতায় এসে উন্নয়নে দলীয়করণ নয়- সব এলাকার সর্বজনীন, সুষম ও সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে বিএনপি।
তিনি বলেন, গারো পাহাড়ের পাদদেশে চির অবহেলিত হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়ার সবসময় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়ে আলোর নিচে অন্ধকার জনপদে পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব ঘরে ঘরে অসহায়ত্ব, অশান্তি ও হতাশার সৃষ্টি করছে। এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। গণঅভ্যুত্থানে ফ্যসিবাদের অবসানের পর নতুন রাস্ট্র কাঠামোতে বাংলাদেশ প্রবেশ করতে যাচ্ছে। নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছে। আলোকিত হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া গড়ে তুলতে দল-মত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।
এই বিএনপি নেতা বলেন, বিভক্ত সমাজ বা রাজনৈতিক বৈরিতা কোনা এলাকার উন্নয়নে সহায়ক নয়। বিভাজনমূলক রাজনীতি পরিহার করে ঐক্যের পথে আসতে হবে। রাজনৈতিক বাস্তবতায় ইনশাআল্লাহ জনগণের সমর্থনে আগামী নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করবে। উন্নত, সমৃদ্ধ, আলোকিত ও কর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত জনপদ গড়ে তুলতে এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।
হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়ায় দল-মত নির্বিশেষে সবাইকে আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, জনগণের রায়ে নির্বাচিত হলে শুধু দলীয় সিদ্ধান্তে নয়, দল-মত নির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। সবার সঙ্গে আলোচনা করে সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ‘মাস্টার প্ল্যান’ প্রণয়ণ করা হবে।
হালুয়াঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল হাইয়ের সভাপতিত্বে পথসভায় উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আসলাম মিয়া বাবুল, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হানিফ মোহাম্মদ শাকের উল্লাহ, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুর রহমান, স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/ইএ