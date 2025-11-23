  2. দেশজুড়ে

যে কোনো সংকটে বিএনপি জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে: মনিরুল হক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৭:০১ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
যে কোনো সংকটে বিএনপি জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে: মনিরুল হক
কুমিল্লা নগরীর মগবাড়ি চৌমুহনীতে নির্বাচনি পথসভা

বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও কুমিল্লা-৬ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী বলেছেন, বিএনপি শুধু রাজনৈতিক দল নয়, এ দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের নির্ভরতার স্থান। জনগণের সেবা করাই বিএনপির মূল লক্ষ্য। দেশের যে কোনো সংকট ও আপদকালীন মুহূর্তে বিএনপি সবসময় জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় কুমিল্লা নগরীর মগবাড়ি চৌমুহনীতে এক নির্বাচনি পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মনিরুল হক চৌধুরী বলেন, দেশের সংকটময় মুহূর্তে বিএনপি কখনো জনগণকে একা ফেলে যায়নি। দুর্যোগে মানুষের পাশে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিরাপত্তার ঢাল হয়ে দায়িত্ব পালন করেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাটি ও মানুষের দল হিসেবে বিএনপির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা ধানের শীষের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করুন। পদ-পদবির চিন্তা করবেন না। আপনারা কে কার কর্মী, কে কোন গ্রুপে- এগুলো নিয়ে বিভক্তির কোনো সুযোগ নেই। পদবঞ্চিত যারা আছেন, সময় হলে সবার প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

এ সময় কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মনিরুল হক সাক্কু, কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উদবাদুল বাড়ি আবু, দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, মহানগর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আমিরুজ্জামান আমির, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা জামান, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম ভুঁইয়া স্বপন, সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট আক্তার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/ইএ

