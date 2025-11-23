  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহ-১

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী গারোপাহাড় অধ্যুষিত ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়কে ভ্যানগাড়ি নিয়ে মিছিল করেছেন নেতাকর্মীদের একাংশ।

শনিবার (২২ নভেম্বর) দিনব্যাপী প্রায় চার শতাধিক ভ্যান নিয়ে হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের বাজার ও প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানান তারা। এসময় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে এই আসনে উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সালমান ওমর রুবেলকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানানো হয়।

ভ্যান মিছিলে অংশ নেওয়া লোকজন জানান, দলের দুঃসময় থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত মানুষের সুখ-দুঃখে সবচেয়ে কাছে পাওয়া যায় সালমান ওমর রুবেলকে। যাদের চোখে সমস্যা, তাদের চোখের যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন সালমান ওমর রুবেল। এছাড়া প্রতিবছর শীতে কম্বল বিতরণ, টিউবওয়েলের ব্যবস্থা, অসহায়দের ঘর নির্মাণ করে দেওয়া, দোকান উপহার দেওয়া, আর্থিকভাবে সহায়তা দেওয়াসহ সবধরনের ভালো কাজে সালমান ওমর রুবেলকে পাওয়া যায়। তিনি নেতা হিসেবে জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসেবে সব মহলে পরিচিত। ক্লিন ইমেজের এই নেতা তার ব্যবসায় লাভের একটি অংশ গরিব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেন। ফলে বিএপির মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তন করে সালমান ওমর রুবেলকে মনোনয়ন দেওয়ার পক্ষে বহু লোকজন দাবি জানাচ্ছে।

এময় ধোবাউড়া সদর থেকে আসা ভ্যানচালক উবায়দুল বলেন, আমার কাছে সবচেয়ে পছন্দের নেতা সালমান ওমর রুবেল। তাই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি।

হালুয়াঘাটের বিলডোরা থেকে আসা ভ্যানচালক ছফির উদ্দিন বলেন, ‘সালমান ভাই আপদে-বিপদে মাইনশের পাশে থাহে। হেরে মনোনয়ন না দেওয়ায় আমরা প্রতিবাদ করতে আইছি। আশা করছি, মনোনয়ন পরিবর্তন করা অইবো।’

মিছিলটি ধারা বাজার হয়ে হালুয়াঘাট পৌরশহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ধোবাউড়া উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাকুয়াই নাগলা হয়ে পুনরায় ধারা বাজারে শেষ হয়।

এসময় বিএনপি নেতা সালমান ওমর রুবেলের প্রায় চার শতাধিক সমর্থক ভ্যান মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে তাদের মিছিলকে স্বাগত জানান সালমান ওমর রুবেলের বলয়ে রাজনীতি করা নেতাকর্মীরা।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/এমএস

