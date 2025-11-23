  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে আবারো ১২ ডিগ্রিতে নামলো তাপমাত্রা

প্রকাশিত: ০৯:৪৮ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
শীতের জেলা পঞ্চগড়ে রাতের তাপমাত্রা আবারো কমেছে। রোববার (২৩ নভেম্বর) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে দিনভর রোদের সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ) ছিল ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এর আগে গত ১১ নভেম্বর তেঁতুলিয়ায় চলতি শীত মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রিতে। এরপর ১১ দিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৫ এর মধ্যেই ওঠানামা করছিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে হালকা কুয়াশার সঙ্গে বেশ শীত অনুভূত হয়। রাতভর হালকা কুয়াশার ঢেকে থাকে এলাকা। তবে ভোরের দিকে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কমে যায় ঠান্ডার অনুভূতি। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোদের কারণে গরম অনুভূত হয়। প্রতিদিনের মতো রোববার ভোরের দিকেও সূর্য ওঠার পর থেকে শীতের অনুভূতি কমতে থাকে।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, রোববার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন ১২ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৬ শতাংশ। আগের দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৪ দশমিক ৯ ডিগ্রি। কয়েকদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রির মধ্যে ওঠানামা করছিল।

