ধানের শীষের বাইরে কেউ কেন্দ্রে এজেন্ট দিতে পারবে না: বিএনপি নেতা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৩৬ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ধানের শীষের বাইরে কেউ নির্বাচন করতে চাইলে কেন্দ্রে এজেন্ট দিতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নূর-মুজাহিদ স্বপন।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পাবনা ৩ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী কৃষকদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাসান জাফির তুহিনের নির্বাচনি জনসভায় এমন মন্তব্য করেন তিনি। আসনটির চাটমোহর উপজেলা শহরের বালুচর মাঠে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিনসহ অন্যান্যরাও বক্তব্য দেন। এরই মধ্যে ওই বিএনপি নেতার বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ভাইরাল হওয়া বক্তব্যে পাবনা-৩ আসনে বিএনপির কেউ নির্বাচনে নামতে চাইলে তাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নূর-মুজাহিদ স্বপন বলেন, ‘কথা একটাই। আমরা ধানের শীষের বাইরের কেউ না। যদি ধানের শীষের বাইরে কেউ যায়, আমি ভাঙ্গুড়াবাসীর পক্ষ থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, ধানের শীষের বাইরে যদি কেউ নির্বাচন করার চিন্তা করে আমরা ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছি, কোনো কেন্দ্রে তারা কেউ এজেন্ট দিতে পারবে না। ধানের শীষের বাইরে কেন্দ্রে কোনো লোক থাকবে না।’

এদিকে মুহূর্তে বিএনপি নেতার এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এমন বক্তব্যের পর চাটমোহর উপজেলাসহ পাবনা-৩ এলাকার বিএনপি নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

এ বিষয়ে পাবনা ৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক আলী আছগার বলেন, ‘গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে পাবলিক ফোরামে এ ধরনের বক্তব্য দেওয়া সমীচীন বলে মনে করি না। ভিন্ন প্রতীকের একজন প্রার্থী যদি এজেন্টই না দিতে পারে তাহলে কীভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন। তার এমন বক্তব্যে আমরা কোনোভাবেই ভীত নই। তবে এ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।’

এ বিষয়ে ভাঙ্গুড়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নূর-মুজাহিদ স্বপন বলেন, ‘আমি বোঝাতে চেয়েছি বিএনপির সিদ্ধান্তের বাইরে যদি কেউ নির্বাচন করে তাদের উদ্দেশে কথাটি বলা হয়েছে। আমি সব সময় চেষ্টা করবো বিএনপির সবাই একসঙ্গে থাকবো।’

পাবনা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব মাসুদ খন্দকার বলেন, ‘সে (নূর-মুজাহিদ স্বপন) এত কাঁচা রাজনীতিবিদ নয়। আপনারা (সাংবাদিকরা) তার কথার ভুল ব্যাখ্যা করছেন। সে অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছে।’

এ ব্যাপারে জানতে পাবনা-৩ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও কৃষক দলের সভাপতি হাসান জাফির তুহিনের মোবাইল নম্বরে একাধিকবার কল দিলেও রিসিভ করেননি।

পাবনা-৩ আসনে বিএনপির মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পাবনার সুজানগরের সন্তান কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিনকে। তবে তাকে ‘বহিরাগত’ উল্লেখ করে স্থানীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন করছেন ওই আসনের বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। তুহিনের মনোনয়ন বাতিল করে স্থানীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া না হলে সাবেক এমপি কে এম আনোয়ারুল ইসলাম ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান হাসাদুল ইসলাম হীরা তাদের মধ্যে থেকে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এ নিয়ে দলের মধ্যে ও বাইরে চলছে উত্তেজনা। চলছে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/এমএস

