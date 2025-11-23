  2. দেশজুড়ে

১৭ বছর পর ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরে এসেছে: সেলিমা রহমান

প্রকাশিত: ১১:৩৯ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের আহ্বায়ক বেগম সেলিমা রহমান বলেছেন, আপনারা প্রমাণ করেছেন বগুড়ার মাটি ধানের শীষের ঘাঁটি। আপনারা ১৭ বছর ভোট দিতে পারেননি। এই বগুড়া বিএনপির প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়ার জন্মস্থান। তার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপনাদের পুত্রবধূ। তারেক রহমান এই মাটিরই সন্তান।

শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে বগুড়ার কাহালু উপজেলার নারহট্ট উচ্চ বিদ্যালয়ে মাঠে এক নারী সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সেলিমা রহমান বলেন, সামনে আবার নির্বাচন আসছে। ১৭ বছর পর আপনাদের ভোট দেওয়ার অধিকার ফিরে এসেছে। আপনারা ভোট দেবেন কাকে? আমরা জানি বগুড়ায় ধানের শীষের বিকল্প নেই। কাজেই আগামী নির্বাচনে আপনাদের ভাই মোশারফ হোসেনকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের আয়োজনে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের প্রধান অতিথি ছিলেন বগুড়া-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাবেক এমপি মোশারফ হোসেন।

নারী শিশু অধিকার ফোরামের সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরীর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জয়নাল আবেদীন চাঁন, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তাহাউদ্দিন নাইম, সাংগঠনিক সম্পাদক শহীদ উন নবী সালাম, খায়রুল বাশার, জেলা মহিলা দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অ্যাডভোকেট শাহজাদী, সাধারণ সম্পাদক নাজমা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট রহিমা খাতুন মেরী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কাহালু উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক পৌর মেয়র আব্দুল মান্নান, নন্দীগ্রাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলাউদ্দিন সরকার, কাহালু পৌর বিএনপির সভাপতি আনিছার রহমান আনিছ, নন্দীগ্রাম পৌর বিএনপির সভাপতি আলোক জান্ডার, কাহালু উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন আজাদ, নন্দীগ্রাম উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন আদর, কাহালু পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক হাফিজার রহমান বাবু, নন্দীগ্রাম পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সফিউল আলম সুমন প্রমুখ।

