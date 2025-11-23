  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন

প্রকাশিত: ০১:২৪ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
কুষ্টিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের সাইনবোর্ডে আগুন

 

কুষ্টিয়ায় গ্রামীণ ব্যাংকের এরিয়া অফিসের বাইরে পেট্রোল ঢেলে আগুন দেওয়ার অভিযোগ করেছেন কর্মকর্তারা। শনিবার (২২ নভেম্বর) রাতে শহরের পিটিআই রোডের এরিয়া অফিসে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন তারা।

আগুনে সাইনবোর্ডসহ বারান্দার গ্রিলের কিছু অংশ পুড়ে যায়। তবে ব্যাংকের ভেতরের কোনো কাগজপত্রের তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে জানিয়েছেন ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

বাড়িটির কাছেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফের বাড়ি।

এ বিষয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তা বিপ্লব দাস বলেন, ‘সকালে অফিসে এসে তারা দেখতে পান ব্যাংকে আগুন দেওয়া হয়েছে। এতে সাইনবোর্ডসহ বারান্দার গ্রিলের কিছু অংশ পুড়ে গেছে। তবে ব্যাংকের ভেতরে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।’

কুষ্টিয়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশাররফ হোসেন বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।


