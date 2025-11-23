সিলেট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

সিলেট সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত
সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লোভাছড়া সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (২২ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে লোভাছড়া সীমান্ত এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে কানাইঘাট থানা পুলিশ।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আউয়াল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত জামাল উদ্দিন (৪৫) কানাইঘাট উপজেলার কান্দলা (বাংলাটিলা) গ্রামের মৃত মকরম আলীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে বাড়ি থেকে বের হন জামাল উদ্দিন। পরে রাত ১১টার দিকে ভালুকমারা গ্রামের পাশে বাংলাদেশ সীমান্তে তার গুলিবিদ্ধ মরদেহ দেখে থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ভোরে কানাইঘাট থানায় নিয়ে আসে।
কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আউয়াল বলেন, জামাল উদ্দিন ভারতের অভ্যন্তরে সুপারি বাগানে গিয়েছিলেন। সেখানে ভারতীয় খাসিয়ারা গুলি ছুড়লে তিনি আহত হন। আহতাবস্থায় তার সঙ্গীয়রা তাকে উদ্ধার করে সীমান্ত পার করে নিয়ে আসেন।
তিনি বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করে ভোরে থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহমেদ জামিল/এফএ