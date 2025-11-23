  2. দেশজুড়ে

মতবিনিময় সভায় কমিশনার

নির্বাচনে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৩২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে দায়িত্ব গ্রহণের পর নবাগত পুলিশ কমিশনার মো. ইসরাইল হাওলাদারের সঙ্গে স্থানীয় সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে জিএমপি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুমে এ মতবিনিময় হয়।

সভায় পুলিশ কমিশনার বলেন, নির্বাচনে জিএমপি পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও অপরাধ দমন, যানজট নিরসন, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও কিশোর গ্যাং কমিয়ে আনার বিষয়ে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

এসময় স্থানীয় সাংবাদিকরা পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম, জনগণের ভোগান্তি, অসহযোগিতা ও থানা পর্যায়ে সেবার মান আরও উন্নত করার সুপারিশ তুলে ধরেন। বিশেষ করে সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণ, চুরি-ছিনতাই রোধ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার দাবি জানান তারা।

মতবিনিময় সভায় গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং গাজীপুরের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন

