মতবিনিময় সভায় কমিশনার
নির্বাচনে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে
গাজীপুরে দায়িত্ব গ্রহণের পর নবাগত পুলিশ কমিশনার মো. ইসরাইল হাওলাদারের সঙ্গে স্থানীয় সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে জিএমপি পুলিশ হেডকোয়ার্টারের কনফারেন্স রুমে এ মতবিনিময় হয়।
সভায় পুলিশ কমিশনার বলেন, নির্বাচনে জিএমপি পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়াও অপরাধ দমন, যানজট নিরসন, মাদক নিয়ন্ত্রণ ও কিশোর গ্যাং কমিয়ে আনার বিষয়ে সাংবাদিকদের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
এসময় স্থানীয় সাংবাদিকরা পুলিশের বিভিন্ন কার্যক্রম, জনগণের ভোগান্তি, অসহযোগিতা ও থানা পর্যায়ে সেবার মান আরও উন্নত করার সুপারিশ তুলে ধরেন। বিশেষ করে সড়কে যানজট নিয়ন্ত্রণ, চুরি-ছিনতাই রোধ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার দাবি জানান তারা।
মতবিনিময় সভায় গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং গাজীপুরের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন