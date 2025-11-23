জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় সভাপতির বহিষ্কার দাবি

জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় সভাপতির বহিষ্কার দাবি
নানা অনিয়ম ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্য জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রায়হান আল মাহমুদ রানা।
রোববার ২৩ (নভেম্বর) দুপুরে জেলা শহরের জয়দেবপুর বাজার এলাকায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য তিনি এ দাবি জানান। এসময় জাতীয়তাবাদী মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম দলকে অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের ন্যায় অঙ্গ সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করা, বিএনপির গণতন্ত্র রক্ষা ও ন্যায় বিচারের দাবি জানান তিনি।
রায়হান আল মাহমুদ রানা বলেন, গত ২৯ বছর জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের অন্তর্ভুক্ত মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম দল বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সংগঠনের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফাতের বিতর্কিত ভূমিকা দলের সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। এ অবস্থায় তার বহিষ্কার ও মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম দলকে অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের ন্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম দলের সহ-সভাপতি গিয়াস উদ্দিন সেলিম গাজী, সংগঠনের গাজীপুর মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু নাছির রাসেদ, সহ-সভাপতি মো. আব্দুল হাকিম ও আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন