নারায়ণগঞ্জে তিতাসের পাইপলাইন ফেটে গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত

নারায়ণগঞ্জে তিতাসের পাইপলাইন ফেটে গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় পঞ্চবটি-মুক্তারপুর উড়াল সড়কের কাজ চলাকাীলন তিতাসের বিতরণী পাইপলাইন ফেটে গেছে। এতে সিদ্ধিরগঞ্জে গ্যাস সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে গ্যাস সংকটে ভোগান্তি গ্রাহকরা।
রোববার (২৩ নভেম্বর) তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ডিস্টিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড সিদ্ধিরগঞ্জ অঞ্চলের ব্যবস্থাপক মশিউর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নাসিক ১ নম্বর ওয়ার্ডের গৃহিণী রেহানা আক্তার বলেন, গত বিকেল থেকে গ্যাস না থাকায় রান্না করতে পারছি না। পরিবারে সদস্যদের জন্য রেস্তোরাঁ থেকে নাস্তার খাবার আনা হয়েছে।
৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ও গণমাধ্যম কর্মী ফারুক হোসেন হৃদয় বলেন, আমাদের এলাকার বহু মানুষ গ্যাস না থাকার কারণ জানতে কল করেছেন। শুনলাম বিসিক এলাকায় পাইপলাইনটি ফেটে যাওয়ায় এ ভোগান্তি হচ্ছে।
মশিউর রহমান বলেন, শুধু সিদ্ধিরগঞ্জ না মোটামুটি পুরো নারায়ণগঞ্জই সমস্যা হচ্ছে। মূলত উড়াল সড়কের পাইলিংয়ের কাজ করার সময় মেইন পাইপলাইন ফেটে গেছে। গভীরতায় ২০ থেকে ২৫ ফুট নিচে পাইপ থাকা অবস্থায় মাটি খুঁড়তে গিয়ে বার বার ভেঙে যাচ্ছে। মাটি যাতে ভেঙে না পড়ে চারদিকে লোহার পাত দিয়ে সুরক্ষা তৈরি করার কাজ চলছে। মাটি খোঁড়াসহ পাইপলাইন মেরামতে আরও ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগবে। বিকেলে সমাধান হবে বলে আশাবাদী। মেরামত কাজ সম্পন্ন হলেই গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক করা হবে।
উড়াল সড়ক প্রকল্পের পরিচালক মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, শাসনগাঁও এলাকায় পাইলিংয়ের সময় তিতাসের পাইপলাইন ছিদ্র হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেটি দুই ঘণ্টা সময়েই সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও খুব সেনসিটিভ জায়গায় ক্ষতি হওয়ায় দেরি হচ্ছে। মেরামত করার কাজ চলছে।
