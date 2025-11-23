ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গু আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত মো. রজব আলী (৫৬) নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে হাসপাতালের উপপরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মারা যাওয়া মো. রজব আলী নেত্রকোনার কোনাপাড়া গ্রামের ফটিক জামানের ছেলে।
উপপরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম বলেন, ডেঙ্গু আক্রান্ত মো. রজব আলীকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালে ২৪ রোগী ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে ভর্তি রয়েছে ৭২ রোগী। এরমধ্যে পুরুষ ৪৪, নারী ১৯ ও শিশু রয়েছে ৯ জন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এএইচ/জেআইএম