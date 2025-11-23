রাজনীতি ছেড়ে দুধ দিয়ে গোসল করলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা

রাজনীতি ছেড়ে দুধ দিয়ে গোসল করলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা
ঠাকুরগাঁওয়ে সদর উপজেলায় দুধ দিয়ে গোসল করে রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মোহাম্মদ তুষার আলী।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের খোচাবাড়ি বাজারে নিজ দোকানের সামনে এই ঘটনা ঘটে। দুধ দিয়ে গোসলের পর জনসম্মুখে তিনি তার পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
জানা গেছে, মোহাম্মদ তুষার আলী সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
মোহাম্মদ তুষার আলী দাবি করেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে দলের হয়ে কাজ করেছেন এবং বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক হয়রানির শিকার হয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে তাকে কোনো প্রকার মূল্যায়ন করা হয়নি।
তিনি বলেন, আমি দলের দুঃসময়ে দিনের পর দিন কষ্ট করেছি। নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছি। তবুও দলের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলাম। কিন্তু যখন বর্তমান সময়ে এসে দেখলাম, আমার এই ত্যাগ ও কষ্টের কোনো মূল্য নেই এবং আমাকে কোনো মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, তখন মনে হলো আমার এতদিনের পরিশ্রমটাই বৃথা। এই অবমূল্যায়ন আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে।
তুষার আলী বলেন, আমার মনে হলো, এতদিনের রাজনীতিতে হয়তো কোনো পাপ জমেছে। তাই আমি বিএনপির এই রাজনীতি থেকে দুধ দিয়ে গোসল করে পবিত্র হয়ে নিজেকে মুক্ত করলাম এবং পদত্যাগ করলাম।
জগন্নাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. রবিউল ইসলাম বলেন, তিনি আমাদের স্বেচ্ছাসেবক দলের জগন্নাথপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। কী কারণে তিনি আজকে পদত্যাগ করেছেন এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত জানি না। তার সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানাতে পারবো।
