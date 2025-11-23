  2. দেশজুড়ে

উপদেষ্টা বিধান রঞ্জন রায়

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষকের ৩২ হাজার পদ শূন্য

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষকের ৩২ হাজার পদ শূন্য

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, আমরা শিক্ষক নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি। আমাদের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদ শূন্য রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে ৩২ হাজার প্রধান শিক্ষককের পদ শূন্য রয়েছে। এতে বিদ্যালয়ে পরিচালনা করতে সমস্যা হচ্ছে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলি ইউনিয়নের বাগবাড়ি চৌবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত প্লে-গ্রাউন্ড উদ্বোধন শেষে তিনি এসব কথা বলেন।

বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেছেন, মামলার জন্য আমাদের সমস্যা হচ্ছে। মামলাটি সুপ্রিং কোর্টে রয়েছে। মামলাটি যেনো দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, তা চেষ্টা করছি৷ যদি তা হয় ৩২ হাজার সহকারী প্রাথমিক সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দিবো। আর ৩২ হাজার নতুন পদ ফাঁকা হবে, সেগুলো আমরা নিয়োগ দিবো।

ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধ হবে কী না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ভূমিকম্প সব সময়ই অনিশ্চিত। ফলে এভাবে আমরা বন্ধ করে দিতে পারি না। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কী করবে তা আমরা নির্দেশনা দিচ্ছি। কী ধরনের সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নিবে এ নির্দেশনা আমাদের পক্ষ থেকে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, জানুয়ারির প্রথমেই শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাবে। ইতিমধ্যে জেলা পর্যায়ে বেশিরভাগ বই পৌঁছে গেছে।

এর আগে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক শরীফা হকের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন- অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রবিউল ইসলামসহ প্রশাসনের অন্যন্য কর্মকর্তারা।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।