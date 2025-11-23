ভারত গেলেন ইসকনের ২১৭ জন তীর্থযাত্রী
বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে গেলেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) ২১৭ জন তীর্থযাত্রী।
ধর্মীয় আচার পালন করতে রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে তারা তীর্থ ভিসায় ভারত যান।
ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা যায়, রোববার ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসব ইসকনভক্তরা বেনাপোলে ইমিগ্রেশনে আসেন। ২১৭ সদস্যের দলটি ইমিগ্রেশনে এলে তাদের পাসপোর্ট ও ভ্রমণসংক্রান্ত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ভারত প্রবেশের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। দলের নেতৃত্বে ছিলেন ঢাকার সাভারের ইসকন মন্দিরের অধ্যক্ষ নিতাই দয়াল দাস ব্রহ্মচারী।
তীর্থযাত্রীরা সাভারের কাতলাপুরে অবস্থিত শ্রী শ্রী কানাইলাল জিউ বিগ্রহ মন্দির থেকে একযোগে যাত্রা শুরু করেন। সফরে তারা ভারতের মায়াপুর, নবরূপ, একচক্রা, বৃন্দাবন, রাধাকুন্ড, বর্ষানা, গোবর্ধন পাহাড়, নান্দগাঁও, গোকুল, কুশীনগর, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, অযোধ্যা, কাশীধাম, পুরীধাম, ভূবনেশ্বরসহ ৩০টিরও বেশি পবিত্র স্থান দর্শন করবেন।
এর আগে ২০ অক্টোবর সাভারের ইসকন মন্দিরের অধ্যক্ষ নিতাই দয়াল দাস ব্রহ্মচারী ও সাধারণ সম্পাদক চরণ চন্দ্র দাস ভারতের হাইকমিশনার বরাবর দুই মাস মেয়াদি ভিসার আবেদন জানান। আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়, এ সফর ভক্তদের দীর্ঘদিনের সাধনার অংশ এবং তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাইয়ের পর ভারতীয় হাইকমিশন তাদের ভিসা অনুমোদন করে।
বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ইসকন ভক্তদের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে ভারতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে। তাদের সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে।
মো. জামাল হোসেন/এসআর/জেআইএম