  2. দেশজুড়ে

ভূমিকম্পে পোশাক কারখানা ভবনে ফাটল, শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
আতঙ্কে কাজ ফেলে ভবনের বাইরে চলে আসেন শ্রমিকরা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গত দুদিনের বেশ কয়েকবারের ভূমিকম্পে ম্যাক্স সোয়েটার্স নামের একটি কারখানা ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। এ ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে উপজেলা প্রশাসন থেকে ভবনটি ঝুঁকিমুক্ত ঘোষণা দিলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেন।

রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার তারাবো পৌরসভার বরাবো এলাকায় ম্যাক্স সোয়েটার্স পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত দুদিনে বেশ কয়েকবারের ভূমিকম্পে ম্যাক্স সোয়েটার্স কারখানার একটি ভবনে ফাটলকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসময় শ্রমিকরা কাজ ফেলে বাইরে চলে আসেন। খবর পেয়ে উপজেলা প্রশাসন কারখানাটি পরিদর্শন করে। তাৎক্ষণিকভাবে সরকারি ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং টিম দিয়ে ভবনটি পরীক্ষা করা হয়। এসময় শ্রমিকদের কর্ম সম্পাদনে ঝুঁকিমুক্ত নিশ্চিত হয়ে শ্রমিক ও মালিক পক্ষকে নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম জরুরি সভা করেন। পরে সবাই নিজ নিজ কর্মে যোগ দেন।

ইউএনও সাইফুল ইসলাম বলেন, ‌‘অযথা আতঙ্ক নয়; সচেতনতা, ধৈর্য এবং তথ্যের সত্যতা যাচাই দুর্যোগে সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। দৌড়ে পালাতে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে। তাই সবাইকে শান্ত থাকতে হবে। যাচাই-বাছাই ছাড়া কোনো তথ্য সামাজিক মাধ্যমে ছড়াবেন না। গুজব ছড়ানো আইনত দণ্ডনীয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘শ্রমিকদের কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং টিম ভবনটি পরিদর্শন করে নিশ্চিত করেছে ভবনের যে অংশে ফাটল দেখা গেছে তা কাঠামোগতভাবে ঝুঁকিপূর্ণ নয়। ভবনের সার্বিক অবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে।’

নাজমুল হুদা/এসআর/জেআইএম

