প্রকাশিত: ০৭:২৬ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) গণশুনানিতে সিলেট কোতোয়ালি থানার এক পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্ত না করে হয়রানীর অভিযোগ করেন এক ভুক্তভোগী। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভুক্তভোগীর মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমানকে।

জবাবে ওসি বলেন, তিনি সম্প্রতি যোগদান করেছেন। তার দায়িত্বগ্রহণের পরে এই ঘটনা ঘটেনি।

এসময় খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান সুষ্ঠু তদন্তের আশ্বাস দিলে দুদকের কমিশনার মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবর আজিজী বলেন, একজন ভালো এসআই (উপপরিদর্শক) নিয়োগ দেন, যিনি কম খান।

রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে সিলেট নগরীর কবি নজরুল অডিটোরিয়ামে দুদক আয়োজিত গণশুনানিতে এভাবেই বিভিন্ন ঘটনায় ভুক্তভোগীদের মুখোমুখি দাঁড় করানো হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের।

এসময় অনেক প্রতিষ্ঠানে হয়রানী ও দুর্নীতির ঘটনায় ভুক্তভোগীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয় দুদক। গণশুনানিতে সিলেটের ২৮টি দপ্তর-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। গণশুনানিতে ৭৩টি অভিযোগের বিষয়ে শুনানি হয়।

এছাড়াও হিসাবরক্ষণ অফিস, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, রেলওয়ে, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, জালালাবাদ গ্যাস ও সিলেটের বিভিন্ন থানার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেন ভুক্তভোগীরা। এসব বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় গণশুনানিতে।

গণশুনানিতে বিশ্বজিৎ দাস নামের এক ব্যক্তি অভিযোগ করেন, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের লাইব্রেরিয়ান পদে কর্মরত শেখর দাস নামের এক ব্যক্তি সরকারি চাকরি দেওয়ার কথা বলে তার থেকে দুই লাখ টাকা নেন। কিন্তু পরে চাকরি দেননি, টাকাও ফেরত দেননি। তার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দুদক চেয়ারম্যান সাময়িকভাবে অভিযুক্ত কর্মচারীকে বরখাস্তের আদেশ দেন। পরে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেন।

গণশুনানি শেষে দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, দুদকে শুধু দীর্ঘসূত্রতা নয়, দুদকে দুর্নীতিও আছে।

তিনি বলেন, যারা সেবাদাতা, তারা মূলত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। সরকারি যত প্রতিষ্ঠান আছে, প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ আছে। আমরা ক্রমাগতভাবে সেই বিষয়গুলো সমাধানের চেষ্টা করে যাব। আমরা নিয়মিত রেইড করে যাচ্ছি। আমাদের এই হস্তক্ষেপে কিছুটা তো উপকার হচ্ছে।’

দুদক চেয়ারম্যান বলেন, ‘দুদকের কাজে কোনো চাপ নেই। অতীতে যেরকম ছিল এখন একইভাবে সব কাজ হয়।’

সিলেটের সাদাপাথর লুট কাণ্ডের ঘটনায় দুদকের প্রাথমিক প্রতিবেদনে রাজনীতিবিদদের নাম আসা-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেন, আমরা প্রাথমিক প্রতিবেদনের পর অনুসন্ধান শুরু করি। এটা তো সত্য যে সাদাপাথর সেখানে ছিল না। পরবর্তী সময়ে ফিরে এসেছে। দিস ইজ ট্রু। কিন্তু ছিল না, এটা তো সত্য। কাজেই এখানে যারা জড়িত, তাদের নাম আপনারা আমাদের চেয়ে আরও বেশি করে জানেন, ভালো করেই জানেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা কী তাদের পার্লামেন্টে চান, নাকি চান না?

সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমের সভাপতিত্বে গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা–উন–নবী, সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি মো. মুশফেকুর রহমান, সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার মু. মাসুদ রানা, সিলেটের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

