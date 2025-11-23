কারাগারে অসুস্থ হয়ে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু

কারাগারে অসুস্থ হয়ে আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু
গাইবান্ধায় কারাগারে অসুস্থ হয়ে তারিক রিফাত (৫০) নামে কার্যক্রম নিষিদ্ধ এক আওয়ামী লীগ নেতার মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) রাত ৭টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গাইবান্ধা কারাগারের জেলার মো. আতিকুর রহমান।
তারিক রিফাত গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার রাজাহার ইউনিয়নের প্রভুরামপুর গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের ছেলে। তিনি ওই ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অর্থ সম্পাদক এবং গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মলীগের আহ্বায়ক ছিলেন।
জেলার আতিকুর রহমান জানান, বিকেল ৪টার দিকে তারিক রিফাতকে কারাগারে আনা হয়। এর কিছুক্ষণ পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি তারিক রিফাতের হৃদযন্ত্রে রিং পরানো হয়েছিল। তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
গাইবান্ধা জেলারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার ডা. শিশির ঘোষ বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
গোবিন্দগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বুলবুল ইসলাম জানান, ১৭ নভেম্বর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তির পর ওইদিন রাতেই রিফাতকে আবার গ্রেফতার করা হয়। অসুস্থতার কারণে তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা শেষে শনিবার বিকেলে তাকে থানায় আনা হয়। দুপুরে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
তারিক রিফাতের বিরুদ্ধে গত বছরের ৫ আগস্টের আগে ফুলপুকুরিয়া এলাকায় হামলা, বিএনপি অফিস ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগ, জামায়াত নেতাকে হত্যাচেষ্টা এবং বিস্ফোরক আইনের একাধিক মামলা রয়েছে। এরমধ্যে দুটি মামলায় তিনি এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন। গত ১৯ অক্টোবর গ্রেফতার করে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।
আনোয়ার আল শামীম/এসআর/জেআইএম