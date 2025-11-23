ব্রাহ্মণবাড়িয়া
হাজারো মোটরসাইকেল নিয়ে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর শোডাউন
হাজারো মোটরসাইকেল নিয়ে শোডাউন করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী এস এন তরুণ দে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে আশুগঞ্জ থেকে সরাইল পর্যন্ত মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।
এস এন তরুণ দে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব। শোভাযাত্রায় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।
বিএনপি দেশব্যাপী ২৪৩টি নির্বাচনী আসনে দলীয় প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে কোনো প্রার্থী দেয়নি। ফলে দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশীরা এখনো মাঠে কাজ করে যাচ্ছেন।
এস এন তরুণ দে বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের আমরা জানিয়েছি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনটি যেন জোটের কাউকে মনোনয়ন না দেওয়া হয়। এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সরাইল-আশুগঞ্জের মানুষ আবারও বঞ্চিত হবেন। আমরা সরাইল-আশুগঞ্জের মানুষ চাই, দলের কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হোক।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/জেআইএম