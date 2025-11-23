  2. দেশজুড়ে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ১০:১২ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আরফুজ আলী (৬০) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন।

রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে উপজেলার শাহাজাদাপুর ইউনিয়নের দেওড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আরফুজ আলী ওই এলাকার মৃত ফুল মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, শাহজাদাপুর ইউনিয়নের দেওড়া গ্রামে মেগুরহাটি পাড়ার শিপন মিয়া ও একই গ্রামের চারুহাটি পাড়ার দানা মিয়া পক্ষের মধ্যে গত কয়েকদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। এর জেরে সংঘর্ষও হয়েছে। রোববার বিকেলে উভয় পক্ষের মধ্যে আবারও সংঘর্ষ হয়। এতে আরফুজ আলী নামের এক বৃদ্ধ গুরুতর আহত হন। তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সরাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (২৩ নভেম্বর) মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেন, একজন নিহতের খবর পেয়েছি। মরদেহ হাসপাতালে রাখা আছে। আমরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছি।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।