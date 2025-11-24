  2. দেশজুড়ে

মোম জ্বেলে তাজরীন ফ্যাশনের অগ্নিকাণ্ডে নিহত শ্রমিকদের স্মরণ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি সাভার (ঢাকা)
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকার আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনের অগ্নিকাণ্ডে নিহত শ্রমিকদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বলন করেছেন বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, আহত শ্রমিক ও নিহতের পরিবারের সদস্যরা।

রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে আশুলিয়ার নিশ্চিতপুর এলাকার তোবা গ্রুপের তাজরীন ফ্যাশনের সামনে এই মোমবাতি প্রজ্বলন করেন তারা। এসময় নিহত, আহতদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন ও মালিকের শাস্তির দাবি জানান তারা।

আহত শ্রমিক শফিকসহ নিহতের পরিবারের সদস্যরা বলেন, আমাদের পরিবারের সদস্যদের আমরা হারিয়েছি। মালিকপক্ষ পরিকল্পিতভাবে আমাদের স্বজনদের হত্যা করেছে। আমরা মালিকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। এছাড়া এক জীবন পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই। আহত শ্রমিকরা এখনো অসুস্থতায় ভুগছে। তাদের পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হচ্ছে না। নতুন সরকারের কাছে আমরা পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।

এছাড়া তাজরীনের পরিত্যক্ত ভবনটি সংস্কার করে দ্রুত শ্রমিকদের জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণের দাবি জানান। যেখানে সব শ্রমিকের বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হবে। সেইসঙ্গে অগ্নিকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন নেতাকর্মীরা।

সবশেষে নিহতদের মাগফেরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনায় ১ মিনিট নিরবতা পালনের পর মোমবাতি প্রজ্বলনের মাধ্যমে নিহতদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মাহফুজুর রহমান নিপু/এফএ/জেআইএম

