  2. দেশজুড়ে

উপদেষ্টা যাবেন বলে পৌনে এক ঘণ্টা রোদে শিক্ষার্থীরা, অসুস্থ দু’জন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৮:৫০ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
উপদেষ্টা যাবেন বলে পৌনে এক ঘণ্টা রোদে শিক্ষার্থীরা, অসুস্থ দু’জন

টাঙ্গাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দারের আগমন উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এতে রোদে দুই শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলি ইউনিয়নের বাগবাড়ি চৌবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে।

বিদ্যালয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলি ইউনিয়নের বাগবাড়ি চৌবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত প্লে-গ্রাউন্ড উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। তার আগমন উপলক্ষে রোদের মধ্যে দুপুর ১টা ১০ মিনিট থেকে ১টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এসময় প্রথম প্রচণ্ড রোদে তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার কিছুক্ষণ পরেই আরেক শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে চরম হতাশা দেখা দেয়।

পরবর্তীতে উপদেষ্টা দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করলে শিক্ষার্থীরা অভ্যর্থনা জানান। উপদেষ্টা আসার পরও ২টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে ছিল। তবে উপদেষ্টা শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করেন।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফসার উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। এমন হবে আমরা বুঝতে পারেনি। বর্তমানে ওই দুই শিক্ষার্থী সুস্থ রয়েছে।

উপদেষ্টা যাবেন বলে পৌনে এক ঘণ্টা রোদে শিক্ষার্থীরা, অসুস্থ দু’জন

তিনি আরও বলেন, অনেক শিক্ষার্থী সকালে না খেয়ে কিংবা ঝালমুড়ি খেয়ে আসে। মূলত না খাওয়ার কারণে এমন হয়। অ্যাসেম্বলি চলাকালেও অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাহাব উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, আগে থেকে শিক্ষার্থীদের রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার প্রয়োজন ছিল না। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খেয়াল করেনি। তবে উপদেষ্টা মহোদয় শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করেন। আগামীতে এ বিষয়টি নিয়ে আমরো আরও সচেতন হবো।

এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাহীন মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উপদেষ্টা মহোদয় আসার আগেই শিক্ষার্থীদের লাইনে দাঁড়ানোর জন্য বলা হয়েছিল। তবে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের লাইনে না দাঁড়ানোর জন্য বলা হয়েছিল। যে দুইজন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছিল তাদের তাৎক্ষণিক সেবা দেওয়া হয়েছে। আরও পরে শিক্ষার্থীদের দাঁড় করানো উচিত ছিল।

অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক শরীফা হকের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো. মাসুদ রানা, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. আজমুল হক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক আবু নুর মো. শামসুজ্জামানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।